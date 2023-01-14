الباحث القانوني، رمضان التويجر: خطر ما يداهم وجود ومصالح #الولايات_المتحدة في #ل

الباحث القانوني، رمضان التويجر: خطر ما يداهم وجود ومصالح #الولايات_المتحدة في #ليبيا، جعل مدير المخابرات الأمريكية يزور البلاد، في ظل اشتداد المعارك بين #روسيا و #أوكرانيا.

– زيارة مدير المخابرات الأمريكية، تأتي في الوقت الذي تفقد فيه ليبيا سيادتها واستقرارها.

– القواعد والقوات الأجنبية من مختلف الأطراف الدولية المتصارعة، تتمركز في كل مكان من أرض ليبيا.

– على الأطراف الليبية كافة، العمل على توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

– على كافة الأطراف التصالح فيما بينها وإقامة علاقات متوازنة وقوية مع مختلف الأطراف الدولية،بما يعيد سيادة ليبيا. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-14 11:36:00

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