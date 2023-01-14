وجود شعر على الزلابية، ليست أخطر المخالفات التي سجّلها الحرس البلدي أبوسليم، خلا

وجود شعر على الزلابية، ليست أخطر المخالفات التي سجّلها الحرس البلدي أبوسليم، خلال جولته التفتيشية على محال بيع السفنز و الزلابية داخل مخابز منطقة أبو شعالة، فالوضع الصحي داخل بعض المحال كان كارثيا، مزيد من التفاصيل من خلال هذا الفيديو.

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