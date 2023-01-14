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وجود شعر على الزلابية، ليست أخطر المخالفات التي سجّلها الحرس البلدي أبوسليم، خلا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وجود شعر على الزلابية، ليست أخطر المخالفات التي سجّلها الحرس البلدي أبوسليم، خلال جولته التفتيشية على محال بيع السفنز و الزلابية داخل مخابز منطقة أبو شعالة، فالوضع الصحي داخل بعض المحال كان كارثيا، مزيد من التفاصيل من خلال هذا الفيديو.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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