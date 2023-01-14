وجّه وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، دعوة رسمية، إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، لزيارة روما، مؤكدا أن “مبادرات الأمم المتحدة الهادفة إلى الاستقرار، باتفاق بين الأطراف في ليبيا، تسير في الاتجاه الصحيح”، كما جدّد دعم بلاده للمبادرات الدولية من أجل الوصول إلى الاستقرار ومنع تدفقات الهجرة غير النظامية من ليبيا إلى إيطاليا وأوروبا.

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