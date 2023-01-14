صور | باشاآغا و نائبه سالم الزادمة يشاركان بـ ” ملتقى مشائخ و أعيان #فزان ” في #سبها لدعم حكومته ودعوتها للاستمرار في نهج التواصل و المصالحة والبناء . #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)
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ليبيا مباشر
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