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صور | باشاآغا و نائبه سالم الزادمة يشاركان بـ ” ملتقى مشائخ و أعيان #فزان ” في #

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | باشاآغا و نائبه سالم الزادمة يشاركان بـ ” ملتقى مشائخ و أعيان #فزان ” في #سبها لدعم حكومته ودعوتها للاستمرار في نهج التواصل و المصالحة والبناء . #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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