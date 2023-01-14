موقع أسكتلندس إكسبرس: زيارة مدير المخابرات الأمريكية لليبيا تأتي ضمن مساع أمريكي

موقع أسكتلندس إكسبرس: زيارة مدير المخابرات الأمريكية لليبيا تأتي ضمن مساع أمريكية لاستلام عبد الله السنوسي.

– مدير المخابرات الأمريكية يزور ليبيا في الوقت الذي تكثف فيه #الولايات_المتحدة محاولتها لاستلام السنوسي.

– مدير المخابرات الأمريكية قام برحلة نادرة إلى #ليبيا بعد أسابيع فقط من تسليم ليبيا بوعجيلة مسعود.

– هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس المخابرات الأمريكية بزيارة عامة إلى ليبيا منذ مقتل السفير الأمريكي في #بنغازي عام 2012.

– رئيس المخابرات الأمريكية التقى الدبيبة وحفتر بعد أسابيع فقط من إحباط محاولة تسليم عبد الله السنوسي.

– محاولة تسليم عبدالله السنوسي للولايات المتحدة أيضًا كانت قد توقفت قبل أسابيع وسط مخاوف من رد فعل شعبي عنيف.

– الفكرة كانت إرسال بوعجيلة إلى الولايات المتحدة أولاً ومن ثم منحهم السنوسي.

– كانت هناك مناقشات منذ شهور حول هذا الموضوع لكن بعد ذلك شعر الدبيبة بالقلق. #ليبيا_برس

2023-01-14 19:54:49

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