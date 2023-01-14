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المجلس البلدي مصراتـة يعلن في بيان رفضه للملتقـى التحضيـري للمصالحـة الوطنيـة، و

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

المجلس البلدي مصراتـة يعلن في بيان رفضه للملتقـى التحضيـري للمصالحـة الوطنيـة، ويعتبره صفقة سياسية مشبوهة، محملا المجلس الرئاسي المسوولية الأخلاقية والقانونية حيال ما وصفه البيان بالتلاعب بملف المصالحة .

#ليبيا_24

2023-01-14 21:11:25

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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