المجلس البلدي مصراتـة يعلن في بيان رفضه للملتقـى التحضيـري للمصالحـة الوطنيـة، و

المجلس البلدي مصراتـة يعلن في بيان رفضه للملتقـى التحضيـري للمصالحـة الوطنيـة، ويعتبره صفقة سياسية مشبوهة، محملا المجلس الرئاسي المسوولية الأخلاقية والقانونية حيال ما وصفه البيان بالتلاعب بملف المصالحة .
#ليبيا_24
2023-01-14 21:11:25
1673730685
المجلس البلدي مصراتـة يعلن في بيان رفضه للملتقـى التحضيـري للمصالحـة الوطنيـة، ويعتبره صفقة سياسية مشبوهة، محملا المجلس الرئاسي المسوولية الأخلاقية والقانونية حيال ما وصفه البيان بالتلاعب بملف المصالحة .
#ليبيا_24
2023-01-14 21:11:25
1673730685
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