المجلس البلدي مصراتـة يعلن في بيان رفضه للملتقـى التحضيـري للمصالحـة الوطنيـة، و

المجلس البلدي مصراتـة يعلن في بيان رفضه للملتقـى التحضيـري للمصالحـة الوطنيـة، ويعتبره صفقة سياسية مشبوهة، محملا المجلس الرئاسي المسوولية الأخلاقية والقانونية حيال ما وصفه البيان بالتلاعب بملف المصالحة .

#ليبيا_24