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خاض منتخب ليبيا لكرة القدم للاعبين المحليين، مرانه التحضيري للقاء المصيري أمام

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خاض منتخب ليبيا لكرة القدم للاعبين المحليين، مرانه التحضيري للقاء المصيري أمام منتخب موزمبيق، الثلاثاء المقبل، لحساب الجولة الثانية من بطولة أمم أفريقيا للاعبين للمحليين بالجزائر، ويسعى رفاق العباسي لتحقيق الفوز للإبقاء على حظوظهم في التأهل للدور الثاني من البطولة، ومراضاة جماهيرهم بعد الخسارة بهدف نظيف في لقاء الافتتاح أمام البلد المنظم.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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