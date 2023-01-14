الكاتب والأكاديمي فرج الجارح: الجميع يتوقع الآن تسليم عبدالله السنوسي لواشنطن كأ

الكاتب والأكاديمي فرج الجارح: الجميع يتوقع الآن تسليم عبدالله السنوسي لواشنطن كأكبر الشخصيات المستهدفة في ملف #لوكربي.

– واشنطن تستهدف السنوسي لأنه صندوق القذافي الأسود المليء بالأسرار والذي تريد #واشنطن فتحه والبحث في خباياه.

– إذا تم تسليم السنوسي فإننا أمام خطر انفجار قنبلة موقوتة ستقلب الأوضاع رأساً على عقب.

– لنا أن نتخيل فقط تنفيذ قبيلة السنوسي لتهديدها في حالة تسليمه بقطع الماء والنفط عن الشمال، و #طرابلس تحديداً، وكيف سيكون الوضع بعدها.

– حكومة الدبيبة تلعب بالنار وأعرف أنها منتشية حالياً بهذه الزيارة.

– لو صدقت الأقاويل وسلمت حكومة الدبيبة عبدالله السنوسي فستكون هذه هي الضربة الأخيرة لها.

– الأطراف المعارضة لحكومة الدبيبة ستستغل الثورة الشعبية التي سيشعلها تسليم السنوسي.

– مدير المخابرات الأمريكية زار ليبيا وسط ظروف معقدة وبعد أسابيع من تسليم بوعجيلة مسعود لواشنطن.

– هذه الزيارة ستخلط الأوراق تمامًا في المشهد الليبي. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-14 23:36:13

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