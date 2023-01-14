الكاتب والأكاديمي فرج الجارح: الجميع يتوقع الآن تسليم عبدالله السنوسي لواشنطن كأ

الكاتب والأكاديمي فرج الجارح: الجميع يتوقع الآن تسليم عبدالله السنوسي لواشنطن كأكبر الشخصيات المستهدفة في ملف #لوكربي.
– واشنطن تستهدف السنوسي لأنه صندوق القذافي الأسود المليء بالأسرار والذي تريد #واشنطن فتحه والبحث في خباياه.
– إذا تم تسليم السنوسي فإننا أمام خطر انفجار قنبلة موقوتة ستقلب الأوضاع رأساً على عقب.
– لنا أن نتخيل فقط تنفيذ قبيلة السنوسي لتهديدها في حالة تسليمه بقطع الماء والنفط عن الشمال، و #طرابلس تحديداً، وكيف سيكون الوضع بعدها.
– حكومة الدبيبة تلعب بالنار وأعرف أنها منتشية حالياً بهذه الزيارة.
– لو صدقت الأقاويل وسلمت حكومة الدبيبة عبدالله السنوسي فستكون هذه هي الضربة الأخيرة لها.
– الأطراف المعارضة لحكومة الدبيبة ستستغل الثورة الشعبية التي سيشعلها تسليم السنوسي.
– مدير المخابرات الأمريكية زار ليبيا وسط ظروف معقدة وبعد أسابيع من تسليم بوعجيلة مسعود لواشنطن.
– هذه الزيارة ستخلط الأوراق تمامًا في المشهد الليبي. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)
2023-01-14 23:36:13
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