عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي: – هناك إمكانية لطرح الوثيقة الدستورية المكو

عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي:

– هناك إمكانية لطرح الوثيقة الدستورية المكونة من 67 مادة بالكامل للاستفتاء الشعبي، ولكن بعد قيام المجلس بدراستها ومناقشتها والتصديق عليها.

– من المرجح أن يجرى الاستفتاء باعتبار ليبيا دائرة واحدة.

– الوثيقة الدستورية جامعة، وبالتالي الاستفتاء عليها سيكون بشكل جمعي ولن تكون به تجزئة.

– الأمر مختلف عن قانون الاستفتاء على الدستور المقر من البرلمان، والذي يشترط حصول نسبة موافقة (النصف+ واحد) في كل إقليم.

– الكثافة البشرية لن تمنح سكان طرابلس الانفراد بالقرار؛ سواء بطرح المواد الخلافية للاستفتاء فقط، أو الوثيقة كلها.

– نحن مشاركون بتلك الوثيقة بوصفنا نواباً عن الشعب.

– لدينا لجنة أجرت تعديلات على بعض البنود، وستعرض مجدداً على كامل أعضاء مجلس النواب لدراستها ومناقشتها، وسنتحمل المسؤولية عنها أمام الناخبين.

#ليبيا_24

2023-01-14 23:25:17

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