صور | نجلاء المنقوش بحضور وليد اللافي تعيد تسمية المعهد الدبلوماسي لبناء القدرات باسم وزير الخارجية السابق ليصبح ” معهد منصور رشيد الكيخيا للدراسات الدبلوماسية “. #ليبيا #المرصد (الخارجية)
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ليبيا مباشر
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