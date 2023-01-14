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صور | نجلاء المنقوش بحضور وليد اللافي تعيد تسمية المعهد الدبلوماسي لبناء القدرات

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | نجلاء المنقوش بحضور وليد اللافي تعيد تسمية المعهد الدبلوماسي لبناء القدرات باسم وزير الخارجية السابق ليصبح ” معهد منصور رشيد الكيخيا للدراسات الدبلوماسية “. #ليبيا #المرصد (الخارجية)





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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