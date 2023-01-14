عضو ملتقى الحوار الزهراء لنقي: بنود الوثيقة الدستورية الملغمة قد تجهض آمال الليب

عضو ملتقى الحوار الزهراء لنقي: بنود الوثيقة الدستورية الملغمة قد تجهض آمال الليبيين في انعقاد الانتخابات المنتظرة.

– الخلافات القائمة بين الطبقة السياسية تم تحويلها إلى أسس للعمل العام وانعكست في صورة بنود وثيقة دستورية.

– هناك صراع بين الطبقة السياسية لعقد صفقات استئثارية لتقاسم السلطة وللتمديد لنفسها.

– الطبقة السياسية تتجاهل إرادة نحو 2.5 مليون ناخب ليبي.

– أتخوف من أن هذه الاتفاقيات والتسويات السياسية قد تجري بموجبها دسترة الوثيقة الدستورية. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-15 01:36:18

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