ديوان المحاسبة يكشف في تقريره بشأن وزارة الحكم المحلي 2021 تجاوزات بالملايين. د

ديوان المحاسبة يكشف في تقريره بشأن وزارة الحكم المحلي 2021 تجاوزات بالملايين.

ديوان المحاسبة: الحرس البلدي أنفق 995,840 دينار، خلال الاحتفال باليوم الوطني.

ــ صرف مرتبات أعضاء مجالس بلدية عن سنوات سابقة بـ249 مليون دينار دون وجود ما يُثبت استحقاقهم.

ــ إحالة 15 مليون دينار للمجلس البلدي #بنغازي لسداد التزامات سابقة دون وجود ما يفيد بهذه الالتزامات.

ــ إحالة 15 مليون دينار لصالح شركات الخدمات العامة #مصراتة خصمًا من مخصصات النظافة بالبلديات بالمخالفة لقرار حل شركات الخدمات.

ــ صرف مكافآت مالية بمبلغ 3 مليون و532 ألف و729 دينار، دون وجود مبررات لذلك.

ــ التوسع في الصرف على تجهيز وتأثيث مبنى الوزارة الجديد، بمبلغ 2 مليون و49 ألف و555 دينارًا.

ــ زيادة مخصصات شركة النظافة #طرابلس على حساب مخصصات باقي الشركات بـ2,369,999 دينار دون وجود إذن بإعادة توزيع تلك المخصصات.

ــ صرف مبلغ 3,271,000 دينار مقابل توريد وتصميم منظومات لوزارة الحكم المحلي ودون توضيح الأهمية والنتيجة المرجوة منها.

ــ توسع كبير في توريد القرطاسية لجهاز الحرس البلدي، حيث بلغت قيمة القرطاسية الموردة 5,257,576، ولوحظ أن قيمة حبر الطباعة فقط بمبلغ 1,661,000 دينار. #ليبيا_برس

2023-01-15 10:27:43

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