ديوان المحاسبة في تقريره بشأن قطاع الحكم المحلي: جهاز الحرس البلدي اشترى 130 سيا

ديوان المحاسبة في تقريره بشأن قطاع الحكم المحلي: جهاز الحرس البلدي اشترى 130 سيارة بقيمة 9.9 مليون دينار، وقام بتجزئة الاتفاق إلى 3 أقسام للتهرب من الرقابة المسبقة للديوان بالمخالفة للقانون.

ــ توجد 9 سيارات من نوع “كامري” موديل 2013، بحوزة ضباط سابقين في جهاز الحرس البلدي رغم إحالتهم للتقاعد.

ــ توجد 9 سيارات بحوزة رئيس جهاز الحرس البلدي السابق، تم إحالة اثنين منهم فقط إلى النائب العام، ولم يتخذ الجهاز أي إجراءات بشأن السيارات الباقية.

ــ جهاز الحرس البلدي لم يُحل مستندات أذونات صرف للديوان، رغم تجاوز قيمتها نصف مليون دينار.

ــ بعض البلديات تقوم بتجزئة العقود، للتهرب من الرقابة المسبقة للديوان، بتجزئة عقود الإنارة بالإخلال بشروط التعاقد.

ــ بعض البلديات صرفت المبالغ المخصصة لمكافحة جائحة فيروس #كورونا المستجد، على غير أشياء لا علاقة بها بأوجه الصرف. #ليبيا_برس

2023-01-15 12:38:48

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