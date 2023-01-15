رئيس اتحاد الناشرين الليبيين، علي عوين، يؤكد في بيان له، أن قرار تجميد مشاركة #ل

رئيس اتحاد الناشرين الليبيين، علي عوين، يؤكد في بيان له، أن قرار تجميد مشاركة #ليبيا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مُقتصر على وزارتي الثقافة بحكومة الدبيبة مُنتهية الصلاحية، وحكومة باشاغا الموازية فقط.

البيان: قرار تجميد مشاركة ليبيا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، خاص بوزارتي الثقافة في ليبيا فقط، نظرًا للانقسام السياسي.

ــ قرار المنع صدر من وزارة الخارجية المصرية، بعد تقديم وزارة الثقافة بالحكومة الموازية، طلب المشاركة بدلاً من وزارة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية.

ــ كل دور النشر الليبية الخاصة مُرحب بها في فعاليات المعرض. #ليبيا_برس

2023-01-15 13:31:35

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