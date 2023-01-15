وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني: – التزام القاهرة وأنقرة بتحقيق الاستقرا

وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني:
– التزام القاهرة وأنقرة بتحقيق الاستقرار في ليبيا وتفضيل الانتخابات أمرا أساسيا.
– الطريق الذي سيؤدي إلى الانتخابات في ليبيا ليس بالأمر السّهل وأتمنى أن يكون الأمر في غضون أشهر.
– مصر وتركيا دولتان كبيرتان لهما نفوذ في ليبيا وهما دولتا عبور، ومن ثم لديهما مشاكل هجرة ويجب إيجاد حلّ مشترك معهم.
– الاستراتيجية الإيطالية تتمثل في إشراك الدول الحاسمة في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
– اجتماعي مع أوغلو كان إيجابيا للغاية خاصّة بالنسبة للتعاون في ليبيا، ويمكننا العمل لمحاولة تحقيق الاستقرار.
– سأسافر إلى القاهرة قريبا لبحث هذه القضايا المهمّة، والتي من بينها الملف الليبي.
#ليبيا_24
2023-01-15 12:37:04
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