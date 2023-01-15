ديوان المحاسبة في تقريره بشأن قطاع الحكم المحلي: اختلاس 21 مليون و205 ألف دينار عن طريق التزوير في قرارات إيفاد داخلية قصيرة بجامعة المرقب.

ــ بعض المسؤولين في جامعة المرقب اختلسوا مبلغ 747 مليون و915 ألف دينار، عن طريق استغلال مرتبات 5 أعضاء هيئة تدريس مُغتربين أنهوا خدمتهم، ولا تزال مرتباتهم تُرد، وفتح حسابات جديدة لهم عن طريق مستندات مزورة.

ــ جامعة المرقب صرفت مكافآت مالية بقيمة 55,7 مليون دينار للجنة العطاءات رغم عدم عقد اللجنة أي اجتماعات خلال السنة بالمخالفة للقانون.

ــ جامعة المرقب ورّدت 40 جهاز حاسب محمول، غير مطابقة للمواصفات، ما تسبب في صرف مبلغ يفوق 40 مليون دينار مخالف لطبيعته.

ــ عدد من الأشخاص الذين انتهت علاقتهم الوظيفية بجامعة #مصراتة، لا تزال رواتبهم ترد من وزارة المالية، بقيمة تصل إلى 2.5 مليون دينار. #ليبيا_برس

2023-01-15 14:16:55

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