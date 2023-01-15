تقرير ديوان المحاسبة : – هناك العديد من التجاوزات المالية والفساد وخاصة وزارة ا

تقرير ديوان المحاسبة :

– هناك العديد من التجاوزات المالية والفساد وخاصة وزارة الحكم المحلي التابعة حكومة الوحدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

– يوجد تجاوزات بالملايين بشأن وزارة الحكم المحلي لعام 2021.

– الحرس البلدي أنفق 995.840 دينار، خلال الاحتفال باليوم الوطني.

– تم صرف مرتبات أعضاء مجالس بلدية عن سنوات سابقة بـ249 مليون دينار دون وجود ما يُثبت استحقاقهم.

– تم إحالة 15 مليون دينار لصالح شركات الخدمات العامة مصراتة خصمًا من مخصصات النظافة بالبلديات بالمخالفة لقرار حل شركات الخدمات.

– تم صرف مكافآت مالية بمبلغ 3 مليون و532 ألف و729 دينار، دون وجود مبررات لذلك فضلا عن التوسع في الصرف على تجهيز وتأثيث مبنى الوزارة الجديد، بمبلغ 2 مليون و49 ألف و555 دينارًا.

– تمت زيادة مخصصات شركة النظافة طرابلس على حساب مخصصات باقي الشركات بـ2.369.999 دينار دون وجود إذن بإعادة توزيع تلك المخصصات، فضلا عن صرف مبلغ 3.271.000 دينار مقابل توريد وتصميم منظومات لوزارة الحكم المحلي ودون توضيح الأهمية والنتيجة المرجوة منها.

– يوجد توسع كبير في توريد القرطاسية لجهاز الحرس البلدي، حيث بلغت قيمة القرطاسية الموردة 5.257.576، مشددا على أن قيمة حبر الطباعة فقط وصل إلى مبلغ 1.661.000 دينار.

#ليبيا_24

2023-01-15 13:45:38

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