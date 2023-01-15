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صور | باشاآغا و نائبه سالم الزادمة يزوران المناطق السياحية بالصحراء ضمن جولة حكو

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | باشاآغا و نائبه سالم الزادمة يزوران المناطق السياحية بالصحراء ضمن جولة حكومته في الجنوب موجهًا وزارة السياحة بحلحلة مشاكل و إعادة تأهيل الأماكن السياحية . #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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