وزير الخارجية المالطي، إيان بورغ: لا يوجد استقرار سياسي في #ليبيا ويجب الدفع بحك

وزير الخارجية المالطي، إيان بورغ: لا يوجد استقرار سياسي في #ليبيا ويجب الدفع بحكومة الدبيبة نحو إجراء الانتخابات، وليس من الحكمة تشكيل حكومة انتقالية أخرى.

ــ نحن لا نقترح أن تأتي حكومة أخرى وتقود ليبيا، ونريد أن يتفق الليبيون على القاعدة الدستورية، ثم يتوجهون لإجراء الانتخابات.

ــ ليبيا بلد ضخم ولديها ثروة من الموارد، ولذا هناك دول وشركات لها مصلحة فيما يحدث في البلاد.

ــ متمسكون بإجراء الانتخابات في ليبيا، ويجب مواصلة التعاون مع الحكومة الحالية.

ــ الحكومة المالطية تعمل بشكل جيد لمواصلة تعزيز علاقتها مع من يمكن أن يسهم في استقرار ليبيا.

ــ نحن لا نتدخل في العملية الديمقراطية في ليبيا، ونمنحهم عقود النفط أو البناء.

ــ نعمل مع الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي، لتشجيع الليبيين على إجراء الانتخابات. #ليبيا_برس (حوار صحفي)

2023-01-15 15:14:14

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