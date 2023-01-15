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أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا “ميخائيل أونماخت”، خلال لقاءين منفصلين مع النائب الأو

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا “ميخائيل أونماخت”، خلال لقاءين منفصلين مع النائب الأول لرئيس البرلمان فوزي النويري ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، أن ليبيا تستحق مبادرات حقيقية تؤدي إلى انتخابات وطنية شاملة في إطار زمني محدد، لافتا إلى تشجيع بلاده للبعثة الأممية للتوصل بسرعة إلى اتفاق كامل ونهائي بين مجلسي النواب والدولة.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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