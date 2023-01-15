مجلس حكماء وأعيان #طرابلس الكبرى، يرفض في بيان له، مخرجات الملتقى التحضيري لمؤتم

مجلس حكماء وأعيان #طرابلس الكبرى، يرفض في بيان له، مخرجات الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية: لم يتم تمثيل ثورة فبراير إلا بـ10% فقط.

ــ المصالحة تتم بتحقيق العدالة الانتقالية الحقيقية، وقانون نزيه أساسه شريعتنا الإسلامية، وعدم المساس بثوابت 17 فبراير من نشيد وعلم جاء بهما دولة الاستقلال ودستور الاستقلال والإعلان الدستوري لثورة 17 فبراير.

ــ نُحمل المجلس الرئاسي مسؤولية تعميق الصراع والخلاف في حال استمراره في اتباع نهج المغالبة في تسيير المصالحة الوطنية وعدم تمثيل أطراف الصراع في جلسات المجلس.

ــ كل من أجرم في حق الليبيين مكانه قاعات القضاء والمحاكم وليس قاعات الفنادق والملتقيات. #ليبيا_برس

2023-01-15 16:47:47

1673801267