اندبندنت عربية: عقيلة والمشري لم يتفقا إلا على إبعاد سيف الإسلام القذافي من التر

اندبندنت عربية: عقيلة والمشري لم يتفقا إلا على إبعاد سيف الإسلام القذافي من الترشح للانتخابات عبر منع كل من صدر بحقه حكم قضائي.
– التهديد الأكبر الذي يواجه الأطراف الليبية في محاولاتهم منع ترشح سيف الإسلام هو الثقل القبلي الذي يسانده ويستند عليه.
– هناك إجماع بين الأطراف السياسية في #ليبيا على إقصاء سيف الإسلام القذافي من الترشح رغم شعبيته المتنامية.
– ترشح سيف الإسلام القذافي أسهم بشكل كبير في تأجيل الانتخابات نهاية العام الماضي.
– أزمة ترشح سيف الإسلام القذافي كانت على رأس اجتماعات عقيلة والمشري بشأن القاعدة الدستورية.
– سيف الإسلام القذافي استشعر الخطر الذي يواجه مستقبله السياسي وما يُحاك له على طاولة المفاوضات السرية.
– بند ألا يكون المرشح للرئاسة قد صدرت بحقه أحكام قضائية، حتى وإن كانت غير نهائية يعني أن القذافي بات خارج السباق الرئاسي.
– المشري أكد أن إقصاء سيف الإسلام جاء بضغط من بعض الدول العربية ومن الدول الأجنبية العظمى. #ليبيا_برس
2023-01-15 19:52:55
1673812375
أضف تعليقـك