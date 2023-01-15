اندبندنت عربية: عقيلة والمشري لم يتفقا إلا على إبعاد سيف الإسلام القذافي من التر

اندبندنت عربية: عقيلة والمشري لم يتفقا إلا على إبعاد سيف الإسلام القذافي من الترشح للانتخابات عبر منع كل من صدر بحقه حكم قضائي.

– التهديد الأكبر الذي يواجه الأطراف الليبية في محاولاتهم منع ترشح سيف الإسلام هو الثقل القبلي الذي يسانده ويستند عليه.

– هناك إجماع بين الأطراف السياسية في #ليبيا على إقصاء سيف الإسلام القذافي من الترشح رغم شعبيته المتنامية.

– ترشح سيف الإسلام القذافي أسهم بشكل كبير في تأجيل الانتخابات نهاية العام الماضي.

– أزمة ترشح سيف الإسلام القذافي كانت على رأس اجتماعات عقيلة والمشري بشأن القاعدة الدستورية.

– سيف الإسلام القذافي استشعر الخطر الذي يواجه مستقبله السياسي وما يُحاك له على طاولة المفاوضات السرية.

– بند ألا يكون المرشح للرئاسة قد صدرت بحقه أحكام قضائية، حتى وإن كانت غير نهائية يعني أن القذافي بات خارج السباق الرئاسي.

– المشري أكد أن إقصاء سيف الإسلام جاء بضغط من بعض الدول العربية ومن الدول الأجنبية العظمى. #ليبيا_برس

2023-01-15 19:52:55

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