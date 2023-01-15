مايكل روبين، المسؤول السابق في البنتاغون:

– الوقت قد حان لأن يعترف البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي بزعزعة الاستقرار التي تمثلها صادرات تركيا من الطائرات بدون طيار.

– الطائرات التركية بدون طيار تقوّض الأمن في منطقة البحيرات الكبرى بأفريقيا والقوقاز، ومن كشمير الهندية إلى ليبيا.

– الكونغرس الأمريكي يجب أن يفكر في فرض عقوبات على شركة بايكار التركية المتخصصة في تقنيات الطائرات المسيرة والشركات التركية الأخرى، لترويجها لاستراتيجية أردوغان في استخدام الطائرات بدون طيار لإحداث الفوضى ثم الاستفادة منها.

– تركيا تسعى للحصول على مزايا دبلوماسية ومالية من خلال تقديم معدات عسكرية، هذا ما فعلته تركيا في ليبيا، بتصدير طائرات بدون طيار، وتهديد الخصوم ومحاولة الحصول على مكافآت مالية.

– صناعة الدفاع في تركيا حققت مبيعات بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي في عام 2022، ويفخر المسؤولون الأتراك بصناعاتهم الدفاعية.

#ليبيا_24

2023-01-15 19:40:02

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