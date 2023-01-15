محكمة الامتداد في #الخرطوم تدين زوجة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بـ”الثرا

محكمة الامتداد في #الخرطوم تدين زوجة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بـ”الثراء الحرام” وتُصادر ممتلكاتها وتُغرمها 100 مليون جنيه.

المحكمة: وداد بابكر زوجة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ظلت تحصل على معاش زوجها بعد زواجها بـ11 عاما.

– الأحجار الكريمة التي وجدت بحوزتها تمثل ثراء حراما ومشبوها كما أنها لم تفلح في إثبات كيفية امتلاك العقارات وثروتها ككل.

– تم مصادرة العقارات والأموال والمصوغات والأحجار الكريمة.

– تم مصادرة حسابين في مصرف أم درمان الوطني إضافة إلى تغريمها بـ100 مليون جنيه. #ليبيا_برس

2023-01-15 21:20:45

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