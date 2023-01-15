المحلل السياسي، إبراهيم الفيتوري:

– انعقاد اجتماع اللجنة بعد توقف طويل انفراجة جزئية في الأزمة التي تعانيها البلاد.

– اللجنة هي المسار الصحيح لتوحيد المؤسسة العسكرية، ويجب دعمها دوليا لضمان دورها في دعم وقف إطلاق النار، وتفكيك المليشيات، وإخراج المرتزقة.

– الأمور العسكرية في ليبيا تعقدت خلال فترة توقف اجتماع اللجنة فهي نقطة تلاقي وتفاهم بين الأطراف العسكرية.

– نأمل أن يمهد الاجتماع الجديد لمزيد من الاجتماعات والقرارات المتعلقة بالوضع العسكري، خاصة أن هناك توجها دوليا لإنهاء وجود المرتزقة بكافة أشكالها.

#ليبيا_24

2023-01-15 21:20:02

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