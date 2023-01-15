الجزيرة القطرية تكشف إملاءات مدير المخابرات الأمريكية على “حفتر” وشروطه للقائه

قناة #الجزيرة القطرية، تكشف إملاءات مدير المخابرات الأمريكية، وليام #بيرنز على خليفة #حفتر وشروطه للقائه.

– الجزيرة: بيرنز طلب استبعاد أي من أبناء حفتر وخاصة صدام من اجتماعه مع حفتر.

– بيرنز حذر خلال اللقاء الذي استمر قرابة نصف ساعة مع حفتر من المساس بموانئ النفط وحقوله.

– بيرنز أكد لحفتر، ضرورة وجود قوة مشتركة من قواته والقوات التابعة لغرب #ليبيا تتولى حماية وتأمين منابع النفط والمياه والحدود في جنوب ليبيا.

– بيرنز قال إن #الولايات_المتحدة تشدد على ضرورة استقرار قطاع النفط الليبي وعدم إيقاف تصديره كما حدث في مرات سابقة.

– حفتر طلب من بيرنز مزيدًا من التواصل مع الجانب الأميركي ودعمه وألا يقتصر التواصل الأميركي في ليبيا على حكومة الدبيبة.

– بيرنز اشترط على حفتر في مقابل ذلك أن يتعامل مع حكومة الدبيبة ويسمح لها بالعمل من مناطق شرق ليبيا حفاظا على وحدة المؤسسات التنفيذية في البلاد، ومنعا لتوسع هوة الانقسام.

– بيرنز طالب حفتر أن يتعاون مع الحكومة في #طرابلس لتأمين حقول النفط في الشرق. #السبق