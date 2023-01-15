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الجزيرة القطرية تكشف تفاصيل لقاء مدير المخابرات الأمريكية مع “الدبيبة”

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية
مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية

قناة #الجزيرة القطرية، تكشف تفاصيل لقاء مدير المخابرات الأمريكية، وليام #بيرنز بالدبيبة.

– بيرنز أكد على #الدبيبة ضرورة أن تؤدي الانتخابات في #ليبيا إلى إحداث الاستقرار.

– الدبيبة طلب من بيرنز أن تعمل #الولايات_المتحدة على توحيد الموقف الدولي الرافض للتدخلات السلبية الإقليمية في ليبيا.

– الدبيبة أبلغ بيرنز أن حكومته تدعم الموقف الأميركي الرافض لوجود مرتزقة “فاغنر” في ليبيا.

– الدبيبة أكد أن حكومته تسعى لإجراء انتخابات حقيقية تولِّد حالة استقرار، ولا تنتج عنها فوضى.

– الدبيبة أبلغ بيرنز أن لدى حكومته خطة لزيادة صادرات النفط إلى 3 ملايين برميل يوميًا خلال السنوات الثلاث القادمة. #السبق

عن مصدر الخبر

منصة السبق الإعلامية

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