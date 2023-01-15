المبعوث الأممي عبد اللهِ باتيلي: – إطلاقِ العمل المشترك بين الفريق الدولي لمراق

المبعوث الأممي عبد اللهِ باتيلي:
– إطلاقِ العمل المشترك بين الفريق الدولي لمراقبة وقف إطلاق النار والمراقبين الليبيين.
– نرحب بخطط اللجنة العسكرية المشتركة لإشراكِ قادةِ التشكيلات المسلحة، بتيسيرٍ من البعثة الأممية، في جهود دعم السلام والاستقرار المستدامين.
– وجود المراقبين الليبيين ومراقبي الأمم المتحدة هنا سيعزز الثقة بين الجانبين، وسيتيح لنا فرصة المضي قدماً على مستوى التدريب وتفعيل الآلية الليبية لمراقبة وقف إطلاق النار
– يجب مواصلة العمل من أجل تنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً على أهمية المسار الأمني من أجل خلق بيئة سياسية مواتية.
– نهنئ أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة لكونهم يتحدثون بصوت واحد، وهذا الأمر نابع من التزامهم إزاء بلدهم.
– ندعو الجميع إلى ترك الحديث عن الغرب أو الشرق، والحديث فقط عن ليبيا.
#ليبيا_24
2023-01-16 00:18:07
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