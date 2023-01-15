صور|| عقب اجتماعه بلجنة 5+5 العسكرية.. باثيلي يتفقد آثار الدمار في #سرت: رأيت بع

صور|| عقب اجتماعه بلجنة 5+5 العسكرية.. باثيلي يتفقد آثار الدمار في #سرت: رأيت بعض الأضرار الناجمة عن الصراع.

– أمر مفجع أن نرى هذا التدمير المباشر للمنازل والممتلكات العامة والخاصة والأسوأ من ذلك تأثيره على الناس.

– يجب استعادة السلام والاستقرار والمؤسسات الشرعية في ليبيا بحيث يمكن تجديد مدن مثل سرت.

– يجب تعويض الشركات والأفراد بشكل عادل وتفعيل الخدمات الاجتماعية بشكل كامل وإحياء العلاقات السلمية بين المواطنين.

– كان من دواعي سروري أن ألتقي بعدد من الأطفال الليبيين.. إنهم يستحقون دولة آمنة ومزدهرة مليئة بالفرص.

– أحث جميع الفاعلين السياسيين الليبيين على النظر في أدوارهم في التاريخ وعدم التخلي عن أطفال ليبيا. #ليبيا_برس











2023-01-16 00:55:25

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