في مسابقة نظمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في مجال العلوم لتطوير تطبيقات الهواتف الجوالة سنة 2016، تمكن المهندس محي الدين الأزرق وهو أحد الموظفين بالشركة العامة للكهرباء من الفوز بجائزة “الألكسو”

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