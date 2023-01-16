خالد شكشك يبحث مع حورية خليفة طرمال، وزير الدولة لشؤون المرأة بحكومة الدبيبة مُن

خالد شكشك يبحث مع حورية خليفة طرمال، وزير الدولة لشؤون المرأة بحكومة الدبيبة مُنتهية الصلاحية، مشاكل مرضى العقم.

ــ جاء ذلك خلال لقاء بينهما، تناول سبل توفير العلاج بالداخل لهذه الفئة، ودعم المراكز العامة المتخصصة في هذا المجال، وتضمين الأدوية التخصصية لهؤلاء المرضى ومراقبتها حتى وصولها إلى مستحقيها.

ــ شكشك شدد على ضرورة تكاتف الجهود من قبل الجميع، لدعم هذه الشريحة من المرضى، والمُضي قُدمًا نحو توفير العلاج لهم من قبل الجهات المعنية.

ــ شكشك أكد على ضرورة إعداد قاعدة بيانات لشريحة العقم، ورابط إلكتروني بالمنظومة العلاجية بالداخل والخارج، لتسهيل إيصال الخدمات لكل مريض. #ليبيا_برس (بيان لديوان المحاسبة)

2023-01-16 10:00:00

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