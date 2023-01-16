عضو مجلس النواب المبروك الخطابي: لسنا ضد الاتفاقية التركية لكننا ضد آلية توقيعها والمصادقة عليها ودخولها حيز التنفيذ.
– بغض النظر عن الخلافات السياسية يجب على حكومة الدبيبة احترام الأحكام القضائية.
– الدولة ستنهار في حال عدم احترام أحكام القضاء.
– على الحكومة التركية احترام القضاء الليبي وما يصدر عنه من أحكام.
– على الحكومة التركية عدم القفز على أحكام القضاء الليبي من أجل تحقيق مصالحها السياسية.
– موقف النواب واضح منذ توقيع الاتفاقية بين الدبيبة وتركيا وحريص على أن يكون العمل بها وفق احترام القانون الليبي.
– نرحب بالتعاون الأمني والاقتصادي مع تركيا وغيرها من الدول المحيطة بليبيا إقليميًا ودوليًا في إطار احترام القضاء والقانون الليبي. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)
2023-01-16 10:58:24
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