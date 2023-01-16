عضو مجلس النواب المبروك الخطابي: لسنا ضد الاتفاقية التركية لكننا ضد آلية توقيعها والمصادقة عليها ودخولها حيز التنفيذ.

– بغض النظر عن الخلافات السياسية يجب على حكومة الدبيبة احترام الأحكام القضائية.

– الدولة ستنهار في حال عدم احترام أحكام القضاء.

– على الحكومة التركية احترام القضاء الليبي وما يصدر عنه من أحكام.

– على الحكومة التركية عدم القفز على أحكام القضاء الليبي من أجل تحقيق مصالحها السياسية.

– موقف النواب واضح منذ توقيع الاتفاقية بين الدبيبة وتركيا وحريص على أن يكون العمل بها وفق احترام القانون الليبي.

– نرحب بالتعاون الأمني والاقتصادي مع تركيا وغيرها من الدول المحيطة بليبيا إقليميًا ودوليًا في إطار احترام القضاء والقانون الليبي. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-16 10:58:24

1673866704