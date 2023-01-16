المتحدث باسم شركة المياه والصرف الصحي، محمد كريم: سرقة أغطية غرف الصرف وإلقاء ال

المتحدث باسم شركة المياه والصرف الصحي، محمد كريم: سرقة أغطية غرف الصرف وإلقاء القمامة، أبرز أسباب غرق الطرق في #بنغازي، بالإضافة إلى قِدم شبكة الصرف بالمدينة.

ــ موظفو الشركة يعملون على قدم وساق، رغم عدم شمولهم بجدول المرتبات الموحد، وضعف الدعم وقلة الإمكانيات الموجودة.

ــ الشركة تعمل على صيانة شبكتي المياه والصرف الصحي، ووضع حلول مؤقتة لحين استكمال الجهات المختصة للبنى التحتية.

ــ نناشد أصحاب القرار التدخل العاجل لمتابعة العقود المبرمة لاستحداث البنى التحتية في #ليبيا، واستكمالها وتطويرها. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-16 12:02:11

1673870531