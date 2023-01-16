صور|| للمرة الثانية في أقل من شهر.. ليبيون يتظاهرون أمام مقر المجلس الرئاسي، بمن

صور|| للمرة الثانية في أقل من شهر.. ليبيون يتظاهرون أمام مقر المجلس الرئاسي، بمنطقة النوفليين في العاصمة #طرابلس، لمطالبته بتجميد مجلسي النواب والدولة، وإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية بدون إقصاء. #ليبيا_برس