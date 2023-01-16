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صور|| للمرة الثانية في أقل من شهر.. ليبيون يتظاهرون أمام مقر المجلس الرئاسي، بمن

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا برس
مصدر الخبر / ليبيا برس

صور|| للمرة الثانية في أقل من شهر.. ليبيون يتظاهرون أمام مقر المجلس الرئاسي، بمنطقة النوفليين في العاصمة #طرابلس، لمطالبته بتجميد مجلسي النواب والدولة، وإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية بدون إقصاء. #ليبيا_برس





2023-01-16 13:19:59

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عن مصدر الخبر

ليبيا برس

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