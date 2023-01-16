قال سفير تونس لدى ليبيا لسعد العجيلي، إن حجم المبادلات التجارية بين تونس وليبيا عام 2020 يناهز تقريبا، ألف مليون دينار، وتعدّى الألفين مليون دينار عام 2021، ليتعدّى هذا الرقم في ظرف 8 أشهر من عام 2022، والهدف هو بلوغ 3 آلاف مليون دينار لكامل السنة، وأكد أهمية أن يكون حجم التجارة بين البلدين بحجم العلاقات، مؤكدا أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تشهد انتعاشة جديدة، وهي مؤشر على مستقبل اقتصادات البلدين.

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