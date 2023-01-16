صور | متظاهرين أمام مقر الرئاسي في #طرابلس يطالبونه بحل مجلسي النواب والدولة و ا

صور | متظاهرين أمام مقر الرئاسي في #طرابلس يطالبونه بحل مجلسي النواب والدولة و اعلان الطوارئ و تشكيل حكومة جديدة مصغرة و وضع قاعدة دستورية لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة . #ليبيا #المرصد
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
قال سفير تونس لدى ليبيا لسعد العجيلي، إن حجم المبادلات التجارية بين تونس وليبيا
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
فوج سياحي في ليبيا… يبدو أن هناك أشياء أخرى غير النفط
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / Independent
#عاجل// مظاهرات حاشدة بميدان الجزائر طرابلس تطالب بتنحي الحكومة المنتهية صلاحي
تم النشر منذُ 23 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
15 حراكًا ومؤسسة وتجمعًا سياسيًا، طالبوا في بيان لهم، خلال وقفة احتجاجية أمام مق
تم النشر منذُ 29 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا برس
أضف تعليقـك