صور | متظاهرين أمام مقر الرئاسي في #طرابلس يطالبونه بحل مجلسي النواب والدولة و ا

صور | متظاهرين أمام مقر الرئاسي في #طرابلس يطالبونه بحل مجلسي النواب والدولة و اعلان الطوارئ و تشكيل حكومة جديدة مصغرة و وضع قاعدة دستورية لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة . #ليبيا #المرصد