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صور | متظاهرين أمام مقر الرئاسي في #طرابلس يطالبونه بحل مجلسي النواب والدولة و ا

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | متظاهرين أمام مقر الرئاسي في #طرابلس يطالبونه بحل مجلسي النواب والدولة و اعلان الطوارئ و تشكيل حكومة جديدة مصغرة و وضع قاعدة دستورية لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة . #ليبيا #المرصد




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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