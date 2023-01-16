المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي: لن يتم حاليًا الإفصاح عن نتائ

المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي: لن يتم حاليًا الإفصاح عن نتائج اجتماعات #القاهرة بين عقيلة صالح وخالد المشري.

ــ من المتوقع أن تكون من مخرجات اجتماع القاهرة، الاتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق جدول زمني محدد.

ــ الاتفاق على إجراء الانتخابات، سيكون بعد الاتفاق على وثيقة دستورية خاصة فيما يتعلق بملف مزدوجي الجنسية وترشح العسكريين.

ــ مخرجات اجتماع القاهرة ستؤكد أيضًا ضرورة وجود ترتيبات أمنية مشددة لحماية مراكز الاقتراع. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-16 17:07:49

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