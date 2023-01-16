المبعوث الأممي عبدالله باتيلي: – انطلاق العمل المشترك بين المراقبين الدوليين وا

المبعوث الأممي عبدالله باتيلي:

– انطلاق العمل المشترك بين المراقبين الدوليين والمحليين في ليبيا لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

– وجود المراقبين المحليين والدوليين سيعزز الثقة بين الجانبين، وأنه سيتيح فرصة المضي قدما نحو تفعيل آلية مراقبة وقف إطلاق النار.

– يجب إشراك قادة المجموعات المسلحة، في جهود دعم السلام والاستقرار، مع ضرورة مواصلة العمل لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

– المسار الأمني مهم من أجل خلق بيئة سياسية مواتية.

– الشعب الليبي يتوقع حلا دائما للأزمة التي طال أمدها.

– البعثة مستعدة لدعم الآلية الليبية لمراقبة وقف إطلاق النار، تمهيدا لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

#ليبيا_24

2023-01-16 16:31:42

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