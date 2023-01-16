المبعوث الأممي عبدالله باتيلي: – انطلاق العمل المشترك بين المراقبين الدوليين وا

المبعوث الأممي عبدالله باتيلي:
– انطلاق العمل المشترك بين المراقبين الدوليين والمحليين في ليبيا لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
– وجود المراقبين المحليين والدوليين سيعزز الثقة بين الجانبين، وأنه سيتيح فرصة المضي قدما نحو تفعيل آلية مراقبة وقف إطلاق النار.
– يجب إشراك قادة المجموعات المسلحة، في جهود دعم السلام والاستقرار، مع ضرورة مواصلة العمل لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
– المسار الأمني مهم من أجل خلق بيئة سياسية مواتية.
– الشعب الليبي يتوقع حلا دائما للأزمة التي طال أمدها.
– البعثة مستعدة لدعم الآلية الليبية لمراقبة وقف إطلاق النار، تمهيدا لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب.
#ليبيا_24
2023-01-16 16:31:42
1673886702
أضف تعليقـك