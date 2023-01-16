افتتح صباح اليوم الإثنين، في أرض المعارض بمدينة مصراتة، فعاليات المعرض الليبي ال

افتتح صباح اليوم الإثنين، في أرض المعارض بمدينة مصراتة، فعاليات المعرض الليبي التونسي لتطوير التجارة والصناعة المنعقد برعاية غرفة التجارة والصناعة مصراتة، تحت شعار “ليبيا تونس ـ بوابة أفريقيا”، بمشاركة شركات تونسية وليبية في عديد المجالات.

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