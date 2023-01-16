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افتتح صباح اليوم الإثنين، في أرض المعارض بمدينة مصراتة، فعاليات المعرض الليبي ال

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

افتتح صباح اليوم الإثنين، في أرض المعارض بمدينة مصراتة، فعاليات المعرض الليبي التونسي لتطوير التجارة والصناعة المنعقد برعاية غرفة التجارة والصناعة مصراتة، تحت شعار “ليبيا تونس ـ بوابة أفريقيا”، بمشاركة شركات تونسية وليبية في عديد المجالات.
#الحدث_الليبي




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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