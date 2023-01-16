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صور | العناصر الطبية و الطبية المساعدة تنظم وقفة احتجاجية بميدان #الجزائر في #طر

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | العناصر الطبية و الطبية المساعدة تنظم وقفة احتجاجية بميدان #الجزائر في #طرابلس للمطالبة بتسوية أوضاعهم المالية اسوة بباقي القطاعات. #ليبيا #المرصد




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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