صور | العناصر الطبية و الطبية المساعدة تنظم وقفة احتجاجية بميدان #الجزائر في #طر

صور | العناصر الطبية و الطبية المساعدة تنظم وقفة احتجاجية بميدان #الجزائر في #طرابلس للمطالبة بتسوية أوضاعهم المالية اسوة بباقي القطاعات. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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