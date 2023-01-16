صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية: ـ اجتماعات مدير وكالة المخابرات المركزية الأمر

صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية:

ـ اجتماعات مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز مع القوى الليبية، تظهر أن القضية عادت إلى مركز جدول الأعمال الدولي.

– غزو أوكرانيا قد أدى في الواقع إلى تغيير التوازن في منطقة المتوسط، لكن العلاقات بين القوى الإقليمية التي قامت في الماضي بتسوية حساباتها من خلال تحدي بعضها البعض في ليبيا قد تغيرت هي أيضاً.

– لم تعد مصر وقطر عدوتين، خفف السيسي التوترات مع أردوغان، تصالحت الإمارات العربية المتحدة مع تركيا، ولأول مرة، هناك وضع ملائم لدفع طرابلس وطبرق للجلوس على الطاولة ونزع سلاح بيادقهما.

– لهذا السبب، بعد ما يزيد قليلاً عن اثني عشر شهرًا من إلغاء التصويت، نشهد الآن انتعاش الأمل ببناء مسار لانتخاب البرلمان وإنشاء مؤسسات مشتركة قادرة على تهدئة البلاد.

– الانتخابات الليبية، لن تكون أمرل سهلا، فـ خلال العام الماضي، ازدادت الانقسامات السياسية والقبلية، وكذلك عدد الميليشيات المسلحة التي لا تعترف بأية سلطة.

– أعيد فتح اللعبة، لكن يبقى الجوهر الأكبر يتمثل بتحديد الطريق نحو الانتخابات، وقبل كل شيء السلطة التي سيتعين عليها إدارتها.

#ليبيا_24

2023-01-16 20:00:04

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