أفادت المنظمة الدولية للهجرة باعتراض 36 مهاجرًا في البحر، في الفترة من 8 حتى 14 من يناير الجاري، وإعادتهم إلى ليبيا من قبل قوات خفر السواحل.

وأشارت المنظمة في تقريرها الأسبوعي، إلى أن العام 2023 شهد منذ بدايته إعادة 1103 مهاجراً من المتوسط إلى الأراضي الليبية، بينهم 55 امرأة و10 أطفال، لافتة إلى أن 14 مهاجراً لقوا حتفهم في ذات الفترة، في حين لا يزال هناك 10 آخرون في عداد المفقودين.

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