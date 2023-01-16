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صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة و رمضان بوجناح نائب الد

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة و رمضان بوجناح نائب الدبيبة يناقشان سبل فرض الامن و الاستقرار داخل المنطقة الجنوبية. #ليبيا #المرصد (وزارة الداخلية)





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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