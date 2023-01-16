عقيلة صالح: حكومة الدبيبة فشلت في أداء مهامها وسلمت مواطن ليبي دون إجراءات صحيحة.
– حكومة الدبيبة اعترضت على حكم القضاء في سابقة خطيرة.
– حكومة الدبيبة فقدت الثقة وكل اعتبار وهناك شبه اتفاق على ضرورة تشكيل حكومة جديدة.
– أكدت في لقائي مع المشري أن الحكومة الشرعية هي التي تنال ثقة النواب وأن القائد العام للقوات المسلحة هو خليفة حفتر.
– الثروة الليبية يجب أن توزع بطريقة عادلة حتى يستفيد منها كل الليبيين.
– المناصب السيادية يجب أن يعاد تسميتها وأن تتبع السلطة التشريعية لتراقب السلطة التنفيذية وتمنع الفساد. #ليبيا_برس
2023-01-16 21:43:28
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