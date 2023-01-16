#عاجل// رئيس مجلس النواب عقيلة صالح:
– سنُشكل لجنة على غرار لجنة الحوار السابقة للنظر في إيجاد حكومة موحدة.
– لجنة الحوار الجديدة ستُشكل بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة.
– هناك شبه إجماع على تشكيل حكومة جديدة دون اتفاق على أسماء بعينها.
– نسعى لتشكيل سلطة واحدة محايدة للإشراف على الانتخابات.
– ليس معقولاً أن يكون رئيس الحكومة مرشحًا للرئاسة وهو الذي يعين الموظفين ورجال الأمن وكتبة السجلات ويصرف الأموال.
ـ الأطراف الدولية لا تسعى جديًّا لحل الأزمة الليبية إذ تجعل الأولية لمصالحها
ـ يقبل اللليبون النصيحة فحسب ويرفضون الإملاءات الخارجية، وهم وحدهم من يختارون حاكمهم
ـ نحتاج إلى سلطة تنفيذية قادرة على الإشراف على الانتخابات
ـ حكومة الدبيبة تشجع على وجود القوات الأجنبية والمرتزقة، في حين أن اتفاق الليبيين سيؤدي إلى إخراجها
– ليس بإمكان حكومة الدبيبة عرقلة تطبيق أي اتفاق بين مجلسي النواب والدولة
– على المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، ألّا يميل إلى أيّ طرف أو يخرج بأفكار جديدة بل عليه احترام الإعلان الدستوري
– المبعوثون الأمميون إلى ليبيا، ومنهم باتيلي، يشوّهون صورة مجلس النواب، ولا ينقلون الصورة الصحيحة إلى دول القرار
– إشارة باتيلي إلى وجود أطراف معرقلة للانتخابات دون تحديدها، يهدف إلى تشويش الصورة
– ستُشكل لجنة لوضع آلية توزيع عائدات النفط، وستراعي المتضررين في مناطق الإنتاج النفطي
#ليبيا_24
2023-01-16 21:50:35
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