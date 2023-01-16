#عاجل// رئيس مجلس النواب عقيلة صالح:

– سنُشكل لجنة على غرار لجنة الحوار السابقة للنظر في إيجاد حكومة موحدة.

– لجنة الحوار الجديدة ستُشكل بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة.

– هناك شبه إجماع على تشكيل حكومة جديدة دون اتفاق على أسماء بعينها.

– نسعى لتشكيل سلطة واحدة محايدة للإشراف على الانتخابات.

– ليس معقولاً أن يكون رئيس الحكومة مرشحًا للرئاسة وهو الذي يعين الموظفين ورجال الأمن وكتبة السجلات ويصرف الأموال.

ـ الأطراف الدولية لا تسعى جديًّا لحل الأزمة الليبية إذ تجعل الأولية لمصالحها

ـ يقبل اللليبون النصيحة فحسب ويرفضون الإملاءات الخارجية، وهم وحدهم من يختارون حاكمهم

ـ نحتاج إلى سلطة تنفيذية قادرة على الإشراف على الانتخابات

ـ حكومة الدبيبة تشجع على وجود القوات الأجنبية والمرتزقة، في حين أن اتفاق الليبيين سيؤدي إلى إخراجها

– ليس بإمكان حكومة الدبيبة عرقلة تطبيق أي اتفاق بين مجلسي النواب والدولة

– على المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، ألّا يميل إلى أيّ طرف أو يخرج بأفكار جديدة بل عليه احترام الإعلان الدستوري

– المبعوثون الأمميون إلى ليبيا، ومنهم باتيلي، يشوّهون صورة مجلس النواب، ولا ينقلون الصورة الصحيحة إلى دول القرار

– إشارة باتيلي إلى وجود أطراف معرقلة للانتخابات دون تحديدها، يهدف إلى تشويش الصورة

– ستُشكل لجنة لوضع آلية توزيع عائدات النفط، وستراعي المتضررين في مناطق الإنتاج النفطي

#ليبيا_24

2023-01-16 21:50:35

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