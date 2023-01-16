الداخلية: القاء القبض على خلية إجـرامية تروج لممارسة الدعــارة

اعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عن القاء الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية؛ القبض على خلية إجرامية تروج لممارسة الدعــارة.

حيث تمكن أعضاء الضبطية القضائية بالإدارة من ضبط المتهم الرئيسي في هذه الخلية ويدعى “ع . إ . م” ليبي الجنسية يدير منزله لممارسة جريمة اللــواط والزنــا مع زوجــته وغيرها من النساء مقابل المال، كما تم القاء القبض عن ضبط بعض المتهمين في القضية وهم..

المدعو “ع . م . س” ليبي الجنسية

المدعو “ف . ص . س” ليبية الجنسية

المدعو “ص . ح . ح” مصري الجنسية

المدعو “ع . ر . م” سوري الجنسية

المدعو “ح . ع . أ” سوري الجنسية

المدعو “ع . هـ .ب” تشادي الجنسية

المدعو “خ . ص . إ” ليبي الجنسية

المدعو “أ . م . ح” ليبي الجنسية

المدعو “ن . م . س” ليبية الجنسية

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم وأحيل إلى نيابة السـواني الابتدائية، هذا ولازال البحث والتحري مستمرا لضبط بقية المطلوبين والمطلوبات على ذمة هذه القضية.