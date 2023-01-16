عقيلة صالح: مجلس الدولة كان متمسكًا بعدم ترشح البعض لكن الآن توجد ليونة وقبول.

– لكل ليبي في هذه المرحلة الحق في الترشح وليس لدي طموح الآن في المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

– هناك صعوبة في الوصول للانتخابات في وجود القوات الأجنبية لكن الأمر ممكن إذا تم الاتفاق على حكومة موحدة.

– المجموعات المسلحة ستنتهي معارضتها لإجراء الانتخابات في وجود حكومة موحدة.

– حكومة الدبيبة هي ما تشجع المجموعات المسلحة في طرابلس على عرقلة إجراء الانتخابات.

– حكومة الدبيبة لن تستطيع عرقلة الانتخابات إذا تم الاتفاق على حكومة موحدة.

– لجنة توزيع الثروة ستعلن خلال أيام عن ملخص لعملها.

– سبب الأزمة كلها هو عدم العدالة في توزيع الثروة والأموال التي صرفت ولم يستفد منها الشعب.

– ستوضع آلية صحيحة لاستفادة كل الليبيين من الثروة تراعي الجغرافيا ومواقع النفط. #ليبيا_برس

2023-01-16 22:39:54

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