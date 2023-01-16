صبري البوعيشي نائب رئيس هيئة #الحج والعمرة: 7800 حاج حصة #ليبيا من الحجاج هذا ال

صبري البوعيشي نائب رئيس هيئة #الحج والعمرة: 7800 حاج حصة #ليبيا من الحجاج هذا العام.
– تم إعادة الأعداد لما قبل جائحة #كورونا وتم إلغاء شرط تحديد الفئات العمرية.
– تم السماح لجميع بعثات الحج بالتعاقد مع أي شركة مرخصة داخل السعودية.
– السماح لحاملي تأشيرات العمرة بالتجول في كافة أنحاء المملكة.
– يسمح لحاملي كافة التأشيرات الأخرى بتأدية العمرة وتمديد المدة من 30 إلى 90 يوم.
– يتم إصدار التأشيرة خلال أقل من 24 ساعة إليكترونيًا من خلال منصة نسك. #ليبيا_برس (تصريحات تلفزيونية)
2023-01-17 00:31:02
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