صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية: المنفي التقى سرًا قبل أيام مع حفتر الذي أصبح همه الرئيسي ضمان مستقبل أبنائه.

– الانتخابات الليبية لن تكون أمرًا سهلاً بعد أن ازدادت الانقسامات السياسية وعدد الميليشيات التي لا تعترف بأية سلطة.

– الدبيبة نجح في كبح مسيرة ارتقاء منافسه باشاغا الذي نصبه برلمان طبرق بعد إلغاء الانتخابات.

– قوات باشاغا حاولت اختراق العاصمة لكنها قوبلت بالصد.

– منذ تلك اللحظة خفت نجم باشاغا لصالح الخصم الذي يبدو أنه استعاد الدعم التركي الكامل.

– حفتر يهدد بين الحين والآخر بالزحف نحو طرابلس دون التمكن من محو ذكرى الهزيمة التي لحقت به قبل ثلاث سنوات.

– في الأشهر الأخيرة خفف حفتر من نبرته بناءً على اقتراح من القاهرة وأعلن عن استعداده لتقديم تنازلات.

– عقيلة والمشري التقيا الأسبوع الماضي في مصر واتفقا على مباحثات لصياغة قاعدة دستورية.

– القضية الأكبر تتمثل بتحديد الطريق نحو الانتخابات، وقبل كل شيء السلطة التي سيتعين عليها إدارتها.

– المؤسسات الجديدة في ليبيا بحاجة إلى هندسة عملية تقع على عاتق باثيلي والدبلوماسية الغربية.

– ينبغي عقد قمة بشأن ليبيا بين ممثلي إيطاليا، فرنسا، ألمانيا والمملكة المتحدة قريبًا في واشنطن.

– نورلاند اقترح بناء حل يعتمد على السيطرة على عائدات النفط.

– نورلاند يريد أن يعهد بهذا الحل لهيئة يمكن أن تصبح الضامن بين الدبيبة وباشاغا وتسمح بعقد المشاورات. #ليبيا_برس

2023-01-17 01:26:59

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