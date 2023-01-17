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في مسابقة نظمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في مجال العلوم لتطوير

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

في مسابقة نظمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في مجال العلوم لتطوير تطبيقات الهواتف الجوالة سنة 2016، تمكن المهندس محي الدين الأزرق وهو أحد الموظفين بالشركة العامة للكهرباء من الفوز بجائزة “الألكسو”
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#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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